Тренин — о Прокопе: в команде его поддержали. Я лично с ним не знаком, не пересекались

Российский нападающий команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о своём отношении к ЛГБТ. Ранее 19-летний проспект клуба Люк Прокоп совершил каминг-аут.



«Как отнёсся к каминг-ауту Прокопа? В команде все его поддержали. Я с ним лично не знаком, мы ни разу не пересекались. Он не так давно подписал контракт с клубом и ещё не играл в НХЛ.



Насколько вообще в США муссируется тема ЛГБТ? В НХЛ проводятся матчи, посвящённые ЛГБТ-сообществу. Я отношусь к этому нейтрально. Парадов не видел, людей с нетрадиционной ориентацией не встречал — у них ведь на лбу не написано, геи они или нет, просто живут нормальной жизнью. Так что ничего плохого сказать не могу», — приводит слова Тренина «Рейтинг Букмекеров».

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