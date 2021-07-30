Тренин — о Прокопе: в команде его поддержали. Я лично с ним не знаком, не пересекались
Поделиться
Российский нападающий команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о своём отношении к ЛГБТ. Ранее 19-летний проспект клуба Люк Прокоп совершил каминг-аут.
«Как отнёсся к каминг-ауту Прокопа? В команде все его поддержали. Я с ним лично не знаком, мы ни разу не пересекались. Он не так давно подписал контракт с клубом и ещё не играл в НХЛ.
Насколько вообще в США муссируется тема ЛГБТ? В НХЛ проводятся матчи, посвящённые ЛГБТ-сообществу. Я отношусь к этому нейтрально. Парадов не видел, людей с нетрадиционной ориентацией не встречал — у них ведь на лбу не написано, геи они или нет, просто живут нормальной жизнью. Так что ничего плохого сказать не могу», — приводит слова Тренина «Рейтинг Букмекеров».
Комментарии
- 30 июля 2021
-
21:25
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:57
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:49
-
17:30
-
17:22
-
17:11
-
17:00
-
16:35
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:49
-
15:33
-
15:16
-
14:49
-
14:45
-
14:15
-
13:54
-
13:28
-
13:07
-
12:51
-
12:28
-
12:23
-
11:47
-
11:28
Партнерский контент