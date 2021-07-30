Генменеджер «Вашингтона» рассказал, как проходили переговоры с Овечкиным о новом контракте

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ход переговоров о новом контракте капитана клуба, российского нападающего Александра Овечкина.

«Я вам скажу, как проходили наши переговоры. Мы с Ови что-то обсудим, он идёт домой, обсуждает с семьёй, возвращается, и мы снова что-то обсуждаем. Не было никакого давления, никакого напряжения. Он хотел остаться, мы хотели, чтобы он остался, так что нужно было просто договориться по срокам и цифрам. Мы ведь не просто хотим, чтобы он играл за нас, мы хотим, чтобы он побеждал с нами. А для этого мы должны иметь средства, чтобы создать максимально конкурентоспособную команду. Думаю, у нас это получилось. Все остались довольны», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.