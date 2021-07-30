Президент «Вашингтона»: Овечкин как начал тащить нас в 2005 году, так и не останавливался

Президент «Вашингтон Кэпиталз» Дик Патрик прокомментировал подписание нового контракта с капитаном клуба, российским нападающим Александром Овечкиным. Он вспомнил времена, когда «столичные» задрафтовали форварда.

«Мы тогда ведь вовсе не были топ-клубом. Но Ови тащил нас наверх. Он как начал в том сезоне, так и не останавливался, пока не вышел летом на сцену за «Колдером». Он установил стандарт. Благодаря ему на нас стали смотреть совершенно иначе», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, кэпхит Овечкина по контракту — $ 9,5 млн в год. 35-летний форвард провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.



В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.