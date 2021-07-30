«Рейнджерс» собираются продлить с обменянным Ривзом контракт на один год

«Нью-Йорк Рейнджерс» работает над продлением контракта с форвардом Райаном Ривзом, обменянным из «Вегас Голден Найтс», сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

Отмечается, что стороны пролонгируют соглашение на один год. Зарплата Ривза будет на том же уровне, что и текущая — $ 1,75 млн в год.

Нынешний контракт Ривза действует до конца сезона-2021/2022.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 5 (1+4) результативных баллов при общей полезности «0». В плей-офф Ривз сыграл в 12 играх, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1».



Игрок выступал за «Вегас» с момента создания франшизы — сезона-2017/2018. Всего он провёл за клуб 257 матчей, в которых сумел набрать 51 (20+31) балл.



В прошедшем сезоне «Вегас» уступил в полуфинале Кубка Стэнли «Монреалю» (2-4).