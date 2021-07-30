Нападающий Джост подписал новый контракт с «Колорадо» на $ 4 млн

Нападающий Тайсон Джост подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», информирует официальный сайт команды.
Срок соглашения рассчитан на два года. В среднем за год заработная плата игрока будет составлять $ 2 млн. Общая сумма сделки — $ 4 млн. В первом году зарплата Джоста будет равняться $ 1,75 млн, во втором году — $ 2,25 млн.
В прошлом году нападающий принял квалификационное предложение в размере $ 874 тыс.
В минувшем сезоне Джост провёл 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 17 (7+10) баллов. В плей-офф он сыграл 10 матчей и набрал 4 (2+2) очка.
По итогам чемпионата-2020/2021 «Колорадо» набрал 82 очка в 56 встречах и занял первое место как в Западном дивизионе, так и в сводной таблице НХЛ. «Эвеланш» вышли в плей-офф и во втором раунде уступили «Вегас Голден Найтс».
- 30 июля 2021
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