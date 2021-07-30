Лучший защитник-бомбардир КХЛ сезона-2019/2020 останется в «Коламбусе» ещё на год

Защитник Микко Лехтонен останется в «Коламбус Блю Джекетс». Он подписал новый контракт на год, сообщает официальный сайт клуба.



27-летний финн оказался в стане «Блю Джэкетс» в ходе прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал результативных передач.



Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

По итогам чемпионата-2020/2021 «Коламбус» набрал 48 очков в 56 встречах и занял последнее место в Центральном дивизионе. «Блю Джекетс» не вышли в плей-офф.