Роман Ротенберг рассказал, при каком условии игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду-2022

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился информацией по поводу подготовки к Олимпиаде-2022, а также возможности участия игроков из НХЛ в ней.

«После олимпиады в Сочи с Владиславом Третьяком обсудили, как готовиться к Олимпиаде в Корее, поедет ли НХЛ или нет, но тогда нам объявили уже в июне, что игроки из Америки не поедут, поэтому мы готовились, исходя из этой информации.

На днях был звонок со всеми федерациями, включая профсоюз НХЛ, мы обсуждали разные ситуации. Обсуждается два варианта, к которым готовятся федерации: с игроками из НХЛ и без них.

Здесь нужно говорить о заявках, о правилах. Беттмэн говорит, что они просят страховку от заболевания коронавирусом. Если кто-то из игроков заболеет, кто оплатит их лечение, их задержки по зарплате? Кто ответит за ситуации, если игрока посадят на карантин? Или всю команду? Кто оплатит все эти расходы? Много непонятных моментов.

Сейчас самый сложный вопрос — получить страховку на заболевание коронавирусом, так как ни у одной компании такого просто нет. Беттмэн сказал, что понимает, что это невозможно, но это единственный вариант, при котором НХЛ может приехать. Поэтому сейчас все федерации работают на тем, чтобы найти точки соприкосновения для приезда игроков из НХЛ.

То, что принятие решения затягивается, усложняет процесс для всех федераций. Но что касается ФХР, то мы прорабатываем оба варианта — план «А» и план «Б». Готовность стопроцентная, чего нельзя сказать о других федерациях. Им же придётся готовить две команды.

Дедлайн сейчас — конец августа — начало сентября», — приводит слова Ротенберга канал «Радио Зенит» в YouTube.