«Сент-Луис» подписал новый контракт с Барбашёвым с зарплатой в € 2,5 млн за сезон

«Сент-Луис Блюз» объявил о продлении контракта с российским нападающим Иваном Барбашёвым.

Новое соглашение россиянина с клубом рассчитано на два года. Заработная плата форварда за один сезон составит € 2,5 млн.

Барбашёв сыграл в 38 матчах прошедшего регулярного сезона за «Блюз», набрав в них 12 (5+7) баллов при полезности «+5». В плей-офф 25-летний нападающий вышел на лёд в четырёх играх, сумев отличиться одной голевой передачей. Всего за карьеру за клуб он принял участие в 270 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 47 результативных передач.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».