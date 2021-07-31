«Каролина» подписала двусторонний контракт с Максимом Летуновым. Срок — один год

«Каролина Харрикейнз» подписала двусторонний контракт с форвардом Максимом Летуновым, сообщает CapFriendly.
Соглашение рассчитано на один год. Зарплата на уровне НХЛ составляет $ 750 тыс., АХЛ — $ 100 тыс. При этом 25-летний россиянин гарантированно получит не менее $ 140 тыс.
Летунов находился в статусе неограниченного свободного агента, попав в группу шесть.
Игрок попадает в неё, если соответствует следующим требованиям: ему исполнилось 25 лет, он провёл три сезона в профессиональном хоккее (считаются матчи в НХЛ, АХЛ, ECHL или Европе, но при наличии контракта с клубом НХЛ), у него истёк срок действия контракта, и он сыграл менее 80 встреч в НХЛ.
Таким образом, Летунов не имел обязательств перед своим прежним клубом — «Сан-Хосе Шаркс». В системе «акул» он провёл три сезона, сыграв за это время три матча в НХЛ, в которых забил один гол.
В АХЛ он провёл 139 матчей и набрал 83 (36+47) очка.
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