«Каролина» подписала двусторонний контракт с Максимом Летуновым. Срок — один год

«Каролина Харрикейнз» подписала двусторонний контракт с форвардом Максимом Летуновым, сообщает CapFriendly.



Соглашение рассчитано на один год. Зарплата на уровне НХЛ составляет $ 750 тыс., АХЛ — $ 100 тыс. При этом 25-летний россиянин гарантированно получит не менее $ 140 тыс.



Летунов находился в статусе неограниченного свободного агента, попав в группу шесть.



Игрок попадает в неё, если соответствует следующим требованиям: ему исполнилось 25 лет, он провёл три сезона в профессиональном хоккее (считаются матчи в НХЛ, АХЛ, ECHL или Европе, но при наличии контракта с клубом НХЛ), у него истёк срок действия контракта, и он сыграл менее 80 встреч в НХЛ.



Таким образом, Летунов не имел обязательств перед своим прежним клубом — «Сан-Хосе Шаркс». В системе «акул» он провёл три сезона, сыграв за это время три матча в НХЛ, в которых забил один гол.



В АХЛ он провёл 139 матчей и набрал 83 (36+47) очка.