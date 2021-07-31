Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» подписала двусторонний контракт с Максимом Летуновым. Срок — один год

«Каролина» подписала двусторонний контракт с Максимом Летуновым. Срок — один год
Аудио-версия:
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» подписала двусторонний контракт с форвардом Максимом Летуновым, сообщает CapFriendly.

Соглашение рассчитано на один год. Зарплата на уровне НХЛ составляет $ 750 тыс., АХЛ — $ 100 тыс. При этом 25-летний россиянин гарантированно получит не менее $ 140 тыс.

Летунов находился в статусе неограниченного свободного агента, попав в группу шесть.

Игрок попадает в неё, если соответствует следующим требованиям: ему исполнилось 25 лет, он провёл три сезона в профессиональном хоккее (считаются матчи в НХЛ, АХЛ, ECHL или Европе, но при наличии контракта с клубом НХЛ), у него истёк срок действия контракта, и он сыграл менее 80 встреч в НХЛ.

Таким образом, Летунов не имел обязательств перед своим прежним клубом — «Сан-Хосе Шаркс». В системе «акул» он провёл три сезона, сыграв за это время три матча в НХЛ, в которых забил один гол.

В АХЛ он провёл 139 матчей и набрал 83 (36+47) очка.

Новость по теме
«Каролина» подписала Андерсена на 2 года и $ 9 млн. Вратарь выдал худший сезон в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021