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Нападающий «Монреаля» Байрон пропустит пять месяцев после операции на бедре

Нападающий «Монреаля» Байрон пропустит пять месяцев после операции на бедре
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон перенёс операцию на бедре, сообщается на официальном сайте «Хабс».

Срок восстановления 32-летнего хоккеиста составит пять месяцев.

В минувшем сезоне Байрон набрал 16 (5+11) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 22 играх.

В прошедшем сезоне Байрон принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+5» и 12 минутах штрафного времени. Кроме того, на его счету ещё 22 встречи в плей-офф, в которых он забил три гола и отдал три голевые передачи при коэффициенте полезности «+5».

Байрон выступает за «Монреаль» с сезона-2015/2016.

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