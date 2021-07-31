«Каролина» и «Айлендерс» претендуют на Владимира Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко, сообщает The Athletic.
Утверждается, что на 29-летнего россиянина претендуют «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее появлялась информация, что форварда в своём составе также хочет видеть «Нью-Джерси Дэвилз».
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
- 31 июля 2021
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
09:45
-
09:34
-
09:18
-
08:54
-
08:35
-
04:17
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:30
-
23:17
-
22:56
-
22:47
-
22:34
-
22:14
-
21:56
-
21:25
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:04
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:57
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:49
-
17:30
-
17:22
-
17:11
-
17:00
-
16:35