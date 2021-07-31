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«Каролина» и «Айлендерс» претендуют на Владимира Тарасенко

«Каролина» и «Айлендерс» претендуют на Владимира Тарасенко
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«Сент-Луис Блюз» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко, сообщает The Athletic.

Утверждается, что на 29-летнего россиянина претендуют «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее появлялась информация, что форварда в своём составе также хочет видеть «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.

Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.

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Источник: «Нью-Джерси» сделает предложение Тарасенко
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