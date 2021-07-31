Донской: в прошлом сезоне Грубауэр творил чудеса. Он решал исходы матчей для «Колорадо»

Нападающий «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской прокомментировал переход в клуб голкипера Филлипа Грубауэра. Они выступали вместе в «Колорадо Эвеланш» в течение последних двух сезонов.
«Я рад, что Груби будет с нами. В прошлом сезоне он творил чудеса, много матчей выиграл для нас, совершая невероятные сэйвы. Иногда с настроем у полевых игроков было не всё в порядке, и тогда именно он тащил команду, делая всё для победы. Он решал исход матчей», — приводит слова Донского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 28 июля «Сиэтл Кракен» подписал контракт с голкипером Филиппом Грубауэром. Стороны заключили соглашение на шесть лет.
У 29-летнего немца подошёл к концу трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш», по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» были намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.
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