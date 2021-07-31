Перри: понимаю, что в «Тампе» получу роль дядьки-наставника, и мне это нравится

Нападающий Кори Перри прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я перешёл в „Тампу“, потому что меня привлекает их культура побед в последние несколько лет. Я на своём опыте в последние два сезона испытал, что такое „Лайтнинг“ и как они умеют выигрывать. В конце концов, я нахожусь на таком этапе карьеры, что хочу одного — побеждать. Я хочу быть частью этого, и это с нетерпением жду. Они пришли ко мне с двухлетним контрактом, а я именно это искал. Конечно, я с радостью ухватился за такой вариант.

Я понимаю, что в «Тампе» получу роль дядьки-наставника, и мне это нравится. Я с радостью помогаю молодым парням на этом пути. Я сам, когда был молодым, получал огромную поддержку в «Анахайме». Моими наставниками были Теему Селянне, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Роб Нидермайер, и этот список можно продолжить. Я многому у них научился — что нужно делать и как готовить себя, чтобы играть в этой лиге. Я просто пытаюсь передать молодым парням весь тот опыт, который у меня есть», — приводит слова Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.