Двукратный призёр МЧМ в составе сборной России Андрей Макаров перешёл в «Донбасс»

Вратарь Андрей Макаров пополнил состав действующего чемпиона Украины «Донбасса», сообщается на официальном сайте УХЛ.



В прошлом сезоне 28-летний голкипер выступал за «Слован», в составе которого принял участие в 11 матчах чемпионата Словакии, отражая 90,7% бросков. Коэффициент надёжности составил 2,14.



В ноябре 2020 года российский голкипер установил новый рекорд продолжительности сухой серии в словацкой Экстралиге. Вратарь не пропускал более 170 минут. Макаров побил рекорд экс-вратаря «Кошице», ЦСКА и «Северстали» Растислава Стани. Словацкий вратарь не пропускал в течение 140 минут.



До «Слована» Макаров выступал в КХЛ за рижское «Динамо». Кроме того, голкипер защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимика». В КХЛ провёл 74 матча и одержал 24 победы. Голкипер пропускал 2,67 шайбы за встречу и отражал 91% бросков. Также на счету двукратного призёра МЧМ в составе сборной России (2012 — серебро, 2013 — бронза) есть один матч в НХЛ за «Баффало Сэйбрз».