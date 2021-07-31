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Климович — о выборе «Ванкувером»: шёл к этому много лет. Потерял дар речи, когда узнал

Климович — о выборе «Ванкувером»: шёл к этому много лет. Потерял дар речи, когда узнал
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Белорусский форвард Данила Климович, который подписал контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс», выразил надежду, что ему удастся проявить себя в кэмпе «косаток».

«Очень рад, что меня задрафтовали, благодарен «Ванкуверу». Я шёл к этому много лет. Я усердно работал, чтобы добиться этого. Ванкувер — очень красивый город, там очень хорошая команда.

Какого плана я игрок? Я снайпер. Я люблю забрасывать шайбы. Думаю, фанаты «Ванкувера» будут довольны моей игрой.

Как узнал, что меня задрафтовали? У меня была тренировка, потом я пошёл в душ. А ребята прибежали и сказали, что меня выбрали. Я потерял дар речи, сразу побежал к отцу. Он играет большую роль в моей хоккейной карьере. Каждое лето мы с ним тренируемся. Если бы не его поддержка, я бы не оказался здесь.

Какие ближайшие планы? Хочу показать себя в предсезонном тренировочном лагере «Ванкувера», — приводит слова Климовича канал SportsTalkLine в YouTube.

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