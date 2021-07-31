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Обладатель Кубка Гагарина — 2014 Печурский пропал без вести в Магнитогорске

Обладатель Кубка Гагарина — 2014 Печурский пропал без вести в Магнитогорске
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Экс-вратарь «Металлурга» Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске, сообщает «Вечерний Магнитогорск».

«Бывший вратарь «Металлурга», обладатель Кубка Гагарина 2014 года Александр Печурский пропал без вести в Магнитогорске.

Он ушёл из дома по улице Труда, дом 3 и до сих пор не вернулся.

Приметы спортсмена: рост 183 см, карие глаза, чёрные волосы, короткая стрижка.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Печурского, просят сообщить в полицию», — говорится в сообщении.

В сезоне-2019/2020 Печурский выступал за «Металлург» из Новокузнецка. В 11 матчах он одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 3.33 и 89,2% отражённых бросков.

За «Магнитку» Печурский выступал с 2011 по 2014 год. Кроме магнитогорцев, в КХЛ выступал за «Амур».

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