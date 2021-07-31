Экс-вратарь «Металлурга» Печурский найден
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Александр Печурский найден. Об этом сообщил телеграм-канал «Вечерний Магнитогорск» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Причины его пропажи не уточняются.
Ранее экс-вратарь «Металлурга» Печурский пропал без вести в Магнитогорске. Он пропал 13 июля.
В сезоне-2019/2020 Печурский выступал за «Металлург» из Новокузнецка. В 11 матчах он одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 3.33 и 89,2% отражённых бросков.
За «Магнитку» Печурский выступал с 2011 по 2014 год. В 2014 году голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Кроме магнитогорцев, в КХЛ россиянин выступал за хабаровский «Амур».
Всего в КХЛ Печурский сыграл 64 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2.69 и 90,9% отражённых бросков.
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