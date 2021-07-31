Генменеджер «Вегаса»: Дадонов был нашим приоритетом. Он соответствует нашим требованиям

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал переход в команду нападающего Евгения Дадонова. «Рыцари» выменяли россиянина у «Оттавы Сенаторз».



«Мы совершили ряд сделок, которые, по нашему мнению, улучшили команду и поставили нас действительно в хорошее положение.



Дадонов полностью соответствует нашим требованиям. На рынке свободных агентов было несколько классных нападающих, которые попали к нам в список и могли оказаться в нашей команде, не согласись «Оттава» на обмен. Но нашим приоритетом был именно этот игрок», — приводит слова Маккриммона официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28 июля «Оттава Сенаторз» обменяла форварда Евгения Дадонова в «Вегас Голден Найтс». Взамен «Сенаторз» получили защитника Ника Холдена и право выбора на драфте-2022.