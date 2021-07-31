«Динамо» обыграло «Торпедо» в товарищеском матче благодаря дублю Петунина
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Завершился товарищеский матч, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на «Стадионе имени Виктора Коноваленко» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.
Матч проходил в формате четырёх периодов по 15 минут.
На 7-й минуте Александр Петунин вывел москвичей вперёд. В середине второго периода Петунин оформил дубль, увеличив преимущество «Динамо». На 31-й минуте Роман Крикуненко отыграл один гол. На 36-й минуте Эрик О'Делл забросил третью шайбу москвичей. Четвёртый игровой отрезок оказался безголевым.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2021, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Петунин (Войнов) – 06:00' (5x5) 0:2 Петунин – 21:03' (5x5) 1:2 Крикуненко – 30:24' (5x5) 1:3 О'Делл – 35:22' (5x5)
Напомним, в первом матче сезона московское «Динамо» встретится с минскими одноклубниками 3 сентября. «Торпедо» первый матч нового сезона проведёт дома с «Витязем» 2 сентября.
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