«Динамо» обыграло «Торпедо» в товарищеском матче благодаря дублю Петунина

Завершился товарищеский матч, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на «Стадионе имени Виктора Коноваленко» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

Матч проходил в формате четырёх периодов по 15 минут.

На 7-й минуте Александр Петунин вывел москвичей вперёд. В середине второго периода Петунин оформил дубль, увеличив преимущество «Динамо». На 31-й минуте Роман Крикуненко отыграл один гол. На 36-й минуте Эрик О'Делл забросил третью шайбу москвичей. Четвёртый игровой отрезок оказался безголевым.

Напомним, в первом матче сезона московское «Динамо» встретится с минскими одноклубниками 3 сентября. «Торпедо» первый матч нового сезона проведёт дома с «Витязем» 2 сентября.