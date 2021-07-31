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Генменеджер «Далласа»: Сутер многим напоминает Криса Челиоса – он как будто не стареет

Генменеджер «Далласа»: Сутер многим напоминает Криса Челиоса – он как будто не стареет
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением о защитнике Райане Сутере, который подписал с командой контракт на четыре года.

«Он очень многим напоминает мне Криса Челиоса, которого я знаю по «Детройту». Одного из тех парней, которые как будто не стареют.

Он из тех игроков, кто может отпахать 1,5 минуты на льду, вернуться на скамейку и быть готовым к игре уже через 10 секунд, когда тренер похлопает его по плечу. У него мощное тело, железные лёгкие, кроме того, он отлично катается», – цитирует Нилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос завершил карьеру игрока в возрасте 48 лет.

В прошедшем сезоне Сутер провёл за «Уайлд» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности "+9". В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности "-4".

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