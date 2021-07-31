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Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал продление контракта с Лайне

Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал продление контракта с Лайне
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал продление контракта с форвардом Патриком Лайне.

«Уже к 23 годам Патрик зарекомендовал себя в качестве одного из лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Конечно, сезон-2020/2021 у него получился сложным, как и у многих хоккеистов. Но мы уверены, что он реабилитируется. Он обладает особым талантом, страстно относится к игре и будет важным членом нашего клуба», – цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Лайне по ходу сезона был обменян из «Виннипег Джетс» вместе с форвардом Джеком Рословичем в «Коламбус» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. После обмена Лайне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

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