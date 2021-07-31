Хайман: я уже познакомился с Макдэвидом. Такие игроки, как он, появляются раз в поколение

Нападающий Зак Хайман поделился мнением о переходе из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Эдмонтон Ойлерз».
«В прошлом году я выступал за «Торонто», и мы очень часто играли против «Эдмонтона». Я увидел, что у этой команды с таким составом есть очень хорошие шансы завоевать Кубок Стэнли. Я оценил эту перспективу, город, местных болельщиков. Поэтому я так рад, что стал игроком этой команды и теперь с огромным нетерпением жду начала сезона.
Макдэвид? Я уже успел немного узнать Коннора. В последние несколько дней я приступил к тренировкам и познакомился с ним и Дарнеллом Нерсом. Это здорово. В прошлом сезоне я чаще, чем обычно, играл против них. Это особенные ребята, они могут изменить ход любого матча.
Такие игроки, как Макдэвид, появляются раз в поколение. Я уже выходил на лёд с великими хоккеистами в прошлом. Мне нужно правильно относиться к работе, играть стабильно, создавать для партнёров открытый лед. Коннор знает, что делать, если у него есть пространство, потому что он обладает сумасшедшей скоростью. Если у меня получится освободить для него место, тогда все увидят, на что он способен», – цитирует Хаймана официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 31 июля 2021
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