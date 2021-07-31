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Агент Барбашёва: у нас были и долгосрочные, и краткосрочные варианты продления контракта

Агент Барбашёва: у нас были и долгосрочные, и краткосрочные варианты продления контракта
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Агент форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн прокомментировал подписание игроком нового контракта с «Блюз» на два года.

«Это так называемый второй контракт-мост, который доведёт игрока до статуса неограниченно свободного агента. Причём у нас были и долгосрочные, и краткосрочные варианты. Ваня выбрал именно такой», — цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Барбашёв сыграл в 38 матчах прошедшего регулярного сезона за «Блюз», набрав в них 12 (5+7) баллов при полезности «+5». В плей-офф 25-летний нападающий вышел на лёд в четырёх играх, сумев отличиться одной голевой передачей. Всего за карьеру за клуб он принял участие в 270 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 47 результативных передач.

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