Линди Рафф: весь штаб «Нью-Джерси» в восторге от того, что Хэмилтон будет играть за нас

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал переход в команду защитника Даги Хэмилтона.
«Весь наш штаб в восторге от того, что Даги будет играть за нас. Он является элитным атакующим защитником, который играет в большинстве и сопровождает это сильной игрой в обороне.
При росте 198 сантиметров его катание, навыки, подвижность и способность стабилизировать игру во всех ситуациях будут ключевыми вещами для нашей команды.
Подписание контракта с ним является продолжением нашего усиления синей линии на следующий сезон. Он является большим дополнением к тому, что мы строим здесь, в «Нью-Джерси», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн. Кэпхит — $ 9 млн.
- 31 июля 2021
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