Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Линди Рафф: весь штаб «Нью-Джерси» в восторге от того, что Хэмилтон будет играть за нас

Линди Рафф: весь штаб «Нью-Джерси» в восторге от того, что Хэмилтон будет играть за нас
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал переход в команду защитника Даги Хэмилтона.

«Весь наш штаб в восторге от того, что Даги будет играть за нас. Он является элитным атакующим защитником, который играет в большинстве и сопровождает это сильной игрой в обороне.

При росте 198 сантиметров его катание, навыки, подвижность и способность стабилизировать игру во всех ситуациях будут ключевыми вещами для нашей команды.

Подписание контракта с ним является продолжением нашего усиления синей линии на следующий сезон. Он является большим дополнением к тому, что мы строим здесь, в «Нью-Джерси», — цитирует Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн. Кэпхит — $ 9 млн.

Новость по теме
Хэмилтон — о «Нью-Джерси»: я действительно счастлив. Это было важное решение в моей жизни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021