Брынцев: сегодня я капитан, а завтра кто-нибудь другой. У нас 22 капитана в команде

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев поделился мнением о товарищеской игре с «Салаватом Юлаевым».



«Каково в роли капитана? Это только первая игра. Сегодня я капитан, а завтра кто-нибудь другой. Без разницы, кто выходит с литерой К на свитере. У нас 22 капитана в команде. Играем каждый друг за друга. Конечно, выходить с капитанской нашивкой — это новая ответственность и мне немного непривычно. Надеюсь, я скоро к ней привыкну.



Что не получилось в первой половине игры с «Салаватом»? Я считаю, что мы играли лучше соперника. Создавали моменты, просто надо добавлять в их реализации. И поменьше удаляться, конечно.



Если оценивать игру как защитник, то пропустили четыре шайбы. Мы не очень хорошо выполнили свою работу именно в обороне.



Сложно против молодых ребят из «Салавата»? Какой бы ни был состав, с «Салаватом» всегда непросто играть. Сегодня у них приехало много молодёжи, они все хотят попасть в состав, чтобы играть в КХЛ. Они задиристые. С ними чуть тяжелее играть.



За счёт чего удалось переломить игру? Мы продолжали выполнять тренерскую установку. Подбадривали друг друга, старались создавать моменты. Уфимцы то ли подсели, то ли хотели сохранить счёт. Мы продолжали давить и забили свои голы. Ребята все молодцы! Проявили характер, до конца бились», — цитирует Брынцева официальный сайт «Нефтехимика».

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