«Эдмонтон» обсуждает трёхлетний контракт с Фёгеле на сумму $ 2,75 млн

Нападающий Уоррен Фёгеле близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает инсайдер Эллиот Фридман. По его информации, зарплата хоккеиста составит $ 2,75 млн.



Напомним, что ранее «Эдмонтон» получил права на форварда, обменяв в «Каролину Харрикейнз» защитника Итана Бира.



В прошедшем сезоне Фёгеле выступал за «Каролину» и принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 встреч и набрал 2 (1+1) очка.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».