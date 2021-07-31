«Эдмонтон» обсуждает трёхлетний контракт с Фёгеле на сумму $ 2,75 млн

Нападающий Уоррен Фёгеле близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает инсайдер Эллиот Фридман. По его информации, зарплата хоккеиста составит $ 2,75 млн.
Напомним, что ранее «Эдмонтон» получил права на форварда, обменяв в «Каролину Харрикейнз» защитника Итана Бира.
В прошедшем сезоне Фёгеле выступал за «Каролину» и принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 встреч и набрал 2 (1+1) очка.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
- 31 июля 2021
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
20:58
-
20:30
-
20:15
-
19:55
-
19:38
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:17
-
15:58
-
15:56
-
15:37
-
15:35
-
15:19
-
14:39
-
14:34
-
14:09
-
13:43
-
13:15
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:51
-
11:20
-
10:52