«Рейнджерс» продлили контракт с обменянным из «Вегаса» Ривзом

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт на один год с форвардом Райаном Ривзом, обменянным из «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный «Твиттер» «Рейнджерс».



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 5 (1+4) результативных баллов при общей полезности «0». В плей-офф Ривз сыграл в 12 играх, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1».



Игрок выступал за «Вегас» с момента создания франшизы — сезона-2017/2018. Всего он провёл за клуб 257 матчей, в которых сумел набрать 51 (20+31) балл.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».