«Ванкувер» приобрёл права на голкипера «Тампы»
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«Ванкувер Кэнакс» приобрёл права на голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Мартина Спенсера, сообщает официальный сайт «Кэнакс».
В прошедшем сезоне Спенсер выступал за «Сиракьюз» в АХЛ и провёл 15 матчей, а также сыграл одну встречу за «Орландо Солар Беарз».
Также на счету голкипера три встречи в НХЛ в сезоне-2016/2017 за «Колорадо Эвеланш».
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче игрового дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
В первом матче в новом сезоне «Ванкувер» в гостях сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 13 октября.
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