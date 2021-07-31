Арттури Лехконен продлил на год контракт с «Монреалем» на сумму $ 2,3 млн

Нападающий Арттури Лехконен продлил контракт с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год, сообщает официальный сайт «Канадиенс». Соглашение с хоккеистом рассчитано на сумму $ 2.3 млн.

Лехконен в регулярном чемпионате-2020/2021 сыграл в 47 встречах, набрав в них 13 очков: забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач при полезности «-2». В плей-офф 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах, забросил одну шайбу и отдал три передачи при показателе полезности «-1».



Форвард выступает за «Монреаль» с сезона-2016/2017 – это единственный клуб хоккеиста в Национальной хоккейной лиге.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче игрового дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».