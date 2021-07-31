«Виннипег» подписал однолетний контракт с Райли Нэшем

Нападающий Райли Нэш подписал однолетний контракт с «Виннипег Джетс» на сумму $ 750 тысяч, сообщает официальный сайт «Виннипега».

В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе «Коламбуса» хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. За «Торонто» форвард принял участие в двух встречах в плей-офф.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче игрового дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».