Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание контракта с Дереком Степаном

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание однолетнего контракта с форвардом Дереком Степаном из «Оттавы».
«Дерек – опытнейший центральный нападающий, способный играть в любых ситуациях. Мы очень рады, что смогли усилить команду ещё одним ветераном», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, форвард подписал контракт с «Каролиной» на сумму $ 1,35 млн.
В прошедшем сезоне хоккеист провёл 20 матчей в регулярном чемпионате за «Оттаву» и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
Степан был задрафтован в НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году под общим 51-м номером. Всего в лиге он сыграл 759 матчей в регулярных чемпионатах и набрал в них 485 очков (168+317). Ещё 54 балла (20+34) игрок заработал в 106 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.
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