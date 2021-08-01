Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание контракта с Дереком Степаном

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание однолетнего контракта с форвардом Дереком Степаном из «Оттавы».

«Дерек – опытнейший центральный нападающий, способный играть в любых ситуациях. Мы очень рады, что смогли усилить команду ещё одним ветераном», – цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, форвард подписал контракт с «Каролиной» на сумму $ 1,35 млн.



В прошедшем сезоне хоккеист провёл 20 матчей в регулярном чемпионате за «Оттаву» и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Степан был задрафтован в НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году под общим 51-м номером. Всего в лиге он сыграл 759 матчей в регулярных чемпионатах и набрал в них 485 очков (168+317). Ещё 54 балла (20+34) игрок заработал в 106 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.