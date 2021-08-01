Александр Кожевников поделился мнением о выборе россиян на драфте НХЛ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выборе россиян на драфте-2021.
«На мой взгляд, драфт-2021 получился для России оптимальным: с одной стороны показали силу нашей школы, с другой – имеем шанс сохранить лучших молодых игроков в стране, воспитать их.
Клубы КХЛ обязаны вести молодежную политику, развивать свою молодежь, доверять ей. Посмотрите на «Ак Барс», который в последнем плей-офф вытянули именно молодые хоккеисты – например, Воронков и Галимов. Или на СКА, где уже в этом сезоне будет самая перспективная команда в КХЛ.
Хотел бы поаплодировать Питеру за то, что удерживает героев последнего драфта Свечкова и Чибрикова. Другой отличный пример из СКА – вратарь Аскаров, который год назад после драфта тоже не сорвался в НХЛ и, надеюсь, станет одним из открытий этого сезона.
Должен сказать, что, к сожалению, не всем большим клубам КХЛ удается так работать с молодёжью. Екатеринбург, например, умудрился потерять не одно талантливое поколение, а у нас в Москве есть ЦСКА, который прошлым летом упустил защитника Романова, а теперь – форварда Мамина, уехавшего в НХЛ на копеечный по меркам профессионального хоккея контракт.
Сейчас в ЦСКА пришел Сергей Федоров, надеюсь, ему благодаря авторитету и современному стилю игры удастся удерживать молодых», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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