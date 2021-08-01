Генменеджер «Эдмонтона»: Фёгеле — большой и сильный игрок, на которого можно рассчитывать

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о новичке команды форварде Уоррене Фёгеле.
«Он прошёл очень хорошую хоккейную школу. В «Каролине» в последние два-три года они много выигрывали. Они удачно выступали в регулярном сезоне, а пару лет назад играли в полуфинале Кубка Стэнли.
Это большой, сильный игрок, который умеет кататься и на которого можно рассчитывать», – цитирует Холланда официальный сайт НХЛ на русском языке.
В прошедшем сезоне Фёгеле выступал за «Каролину» и принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 встреч и набрал 2 (1+1) очка.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, одним из которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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