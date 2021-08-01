Генменеджер «Куньлуня»: назначение Занатты — решение властей Китая
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Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал, что власти Китая назначили Айвана Занатту на пост главного тренера команды.
«Как я сказал, это было решение высшего спортивного руководства страны. Занатта имеет богатый опыт, работал в клубах Италии, Швейцарии, России и Чехии, был главным тренером сборной Хорватии и генеральным менеджером сборной Италии, возил эти команды на чемпионаты мира. Кстати, в своё время сам играл за Италию и на мировом первенстве, и на Олимпиаде-92. Этот разносторонний опыт работы в не самых сильных хоккейных державах и стал решающим в выборе тренера олимпийской сборной. Автоматически Занатта стал и тренером нашей команды», – цитирует Феоктистова Sport.24.
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