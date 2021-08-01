МХЛ опубликовала календарь матчей на сезон. Первая встреча состоится 4 сентября

Молодёжная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала полное расписание игр предстоящего сезона-2021/2022.



Регулярный чемпионат стартует 4 сентября. В первом матче сыграют финалисты Кубка Харламова МХК «Динамо» и «Локо».

В сезоне-2021/2022 в каждой конференции сыграет по 17 команд. МХК «Молот» и «Локо-76» пополнили Восточную конференцию, после чего число участников на Западе и Востоке выровнялось. Каждая команда в регулярном чемпионате проведёт 64 матча – по две игры дома и в гостях с каждой командой своей конференции. Всего в рамках чемпионата МХЛ, который завершится 8 марта, будет сыграно 1088 встреч.



Матчи регулярного чемпионата разнесены на 173 игровых дня. Запланированы два трёхдневных перерыва: на Новый год и на матч за Кубок Вызова с участием лучших игроков МХЛ, который состоится 9 января.



На время Олимпийских игр чемпионат МХЛ прерываться не будет. В течение перерыва в чемпионате КХЛ (с 24 января по 21 февраля) в Молодёжной хоккейной лиге состоится 171 матч. Игры в МХЛ будут практически ежедневно: в период олимпийской паузы в КХЛ лишь на 31 января не запланирован ни один матч Молодёжной хоккейной лиги.



Розыгрыш Кубка Харламова, в который выйдут восемь лучших команд из каждой конференции, стартует 10 марта. Серии в рамках 1/8, 1/4 и 1/2 финала пройдут до трёх побед одной из команд, финал – до четырёх. Завершится плей-офф не позднее 27 апреля: на этот день запланирован потенциальный седьмой матч финальной серии.