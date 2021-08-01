Ибрагимов: в раздевалке ЦСКА перед и после тренировки смотрим Олимпиаду

Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов рассказал о подготовке команды к сезону-2021/2022.



«Силовые тренировки? Хорошая работа. Каждый год это делаем. Все ребята знают эту тренировку. Здесь самое главное – правильно выполнять установку. Тренеры нас грамотно подводят. Перед этим была правильная нагрузка, после чего мы вышли на пик, поработали, затем отдохнули.



Мой уровень подготовки? Приходишь на тренировку, значит, должен быть готов на сто процентов. Нет никаких исключений. Есть программа предсезонки, её и выполняем.



Доволен ли я собой? Всегда есть к чему стремиться. Нужно выкладываться на полную.



Мне ещё необходимо сделать упор на физику и увеличить объём катания.



Свободное от тренировок время? Встречаемся с ребятами. В выходной можно в баньку сходить – эмоционально расслабиться. И прийти на следующий тренировочный цикл с новыми силами и эмоциями.



Конечно, следим за Олимпиадой, поддерживаем российских спортсменов. Очень круто, что наши ребята завоёвывают медали. В раздевалке перед и после тренировки смотрим соревнования», – цитирует Ибрагимова официальный сайт ЦСКА.