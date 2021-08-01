Вудкрофт: сказал ребятам, что если замёрзли, пусть садятся к Мосалёву. Он был в огне

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в контрольном матче с «Сибирью» (4:3 ОТ).

«Предсезонный матч, были моменты, когда играли медленно. Но в некоторых эпизодах ребята показывали неплохой хоккей. Мне понравился характер команды. Мы смогли вернуться в игру, сравнять счёт и забросить хороший победный гол в концовке.



Что больше всего понравилось? Временами мы неплохо выглядели в чужой зоне, благодаря грамотной позиционной игре генерировали шансы, принимали правильные решение. Наши защитники подключались к атаке в чужой зоне, причем делали это довольно эффективно. Сделали шаг вперед в этом компоненте.



Мосалёв лучший игрок матча? Он выглядел действительно здорово. Он использует свой большой опыт, принимает верные решения, действует уверенно, отлично читает игру, здорово катается. Я сказал ребятам на скамейке, что если они замёрзли, то пусть садятся поближе к Мосалеву, потому что он сегодня в огне.



Павлович и Когалёв? Они на просмотре, борются за место в команде. Оба выглядели неплохо», – цитирует Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».