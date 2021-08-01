Сутер: жду большого успеха в «Далласе»

Защитник «Даллас Старз» Райан Сутер поделился ожиданиями от выступления в составе «Старз».
«На мой взгляд, у них уже есть хорошая группа защитников во главе с Клингбергом и Хейсканеном, эти ребята – отличные игроки, и я просто рад стать частью этого.
Я жду большого успеха. Я буду помогать этим парням, они помогут мне, и я просто думаю, что это будет хорошо для линии обороны.
У «Старс» отличный тренерский штаб, и я буду играть там, где им будет нужно, чтобы у нас были наилучшие шансы на победу», – цитирует Сутера официальный сайт НХЛ на русском языке.
В прошедшем сезоне Сутер провёл за «Уайлд» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности "+9". В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности "-4".
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