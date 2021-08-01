Нападающий минского «Динамо»: все смотрят на Мосалёва и учатся

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов поделился мнением о победе в контрольном матче с «Сибирью» (4:3 ОТ).



«Хорошо начали матч, открыли счёт. Могли сделать задел ещё более убедительный, надо поработать над реализацией. У всех звеньев есть хорошие голевые моменты, но уже вторую игру подряд забрасывает тройка Мосалёва.



Главное, что создаём возможности для голов, все друг друга понимают, играют по нашей системе. Тренеры на это обращают внимание.



Всегда нужно играть до конца и не опускать руки. Неважно, какой это матч: финал или предсезонка. Всегда хочется побеждать.



В чём секрет Мосалёва? Опытный игрок, лидер на льду и в раздевалке, показывает пример для молодых игроков, хотя не только для молодых. Все на него смотрят и учатся», – цитирует Усова официальный сайт «Динамо».