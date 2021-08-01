Эвандер Кейн ответил на обвинение о его участии в ставках на свои матчи

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн в «Твиттере» ответил на обвинения жены, которая сообщила о его участии в ставках на матчи, в которых хоккеист играет.

«Заявление. К сожалению, я вынужден обратиться к совершенно ложным обвинениям, выдвинутым против меня моей будущей бывшей женой. Даже вопреки советам моей юридической команды я твёрдо чувствую, что общественность и болельщики хотят услышать это непосредственно от меня.

Я никогда не играл/не ставил на хоккей, никогда не играл/не ставил на матчи с «Шаркс», никогда не играл/не ставил ни на один из своих матчей и никогда не делал ставки на свою игру.

Факты таковы, что лично я в прошлом году провёл свой лучший сезон в карьере, и я горжусь этим. Я люблю играть в хоккей и никогда бы не сделал ничего из того, что было заявлено. Я с нетерпением жду полного сотрудничества с расследованием лиги, чтобы моё имя было очищено. С нетерпением жду предстоящего сезона. С уважением, Эвандер Кейн», – написал хоккеист в «Твиттере».