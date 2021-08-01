Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перро: у меня есть шанс побороться за Кубок Стэнли в «Монреале»

Перро: у меня есть шанс побороться за Кубок Стэнли в «Монреале»
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Матье Перро прокомментировал свой переход в клуб.

«Я общался с Домиником Дюшармом. Он отличный тренер. Мне понравилось, как он работал с «Канадиенс» в прошедшем сезоне. Он отлично понимает и использует своих игроков.

Для меня это хорошая возможность. Думаю, у меня есть шанс побороться за Кубок Стэнли в «Монреале». У «Канадиенс» хороший костяк, и в прошлом году они играли в отличном стиле», – приводит слова Перро официальный сайт клуба.

Напомним, «Монреаль» в прошедшем сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Тампе» (1-4).

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 начнётся 12 октября. «Монреаль» проведёт свой первый матч 13 октября в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021