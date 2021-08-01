Перро: у меня есть шанс побороться за Кубок Стэнли в «Монреале»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Матье Перро прокомментировал свой переход в клуб.

«Я общался с Домиником Дюшармом. Он отличный тренер. Мне понравилось, как он работал с «Канадиенс» в прошедшем сезоне. Он отлично понимает и использует своих игроков.



Для меня это хорошая возможность. Думаю, у меня есть шанс побороться за Кубок Стэнли в «Монреале». У «Канадиенс» хороший костяк, и в прошлом году они играли в отличном стиле», – приводит слова Перро официальный сайт клуба.

Напомним, «Монреаль» в прошедшем сезоне дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил в серии «Тампе» (1-4).



Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 начнётся 12 октября. «Монреаль» проведёт свой первый матч 13 октября в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс».