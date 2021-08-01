Барбашёв прокомментировал подписание нового контракта с «Сент-Луисом»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом.
«Думаю, что я должен играть на другом уровне. Начало прошлого чемпионата получилось сложным, но теперь всё должно быть лучше», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.
Напомним, зарплата форварда за один сезон составит € 2,1 млн.
Барбашёв сыграл в 38 матчах прошедшего регулярного сезона за «Блюз», набрав в них 12 (5+7) баллов при полезности "+5". В плей-офф 25-летний нападающий вышел на лёд в четырёх играх, сумев отличиться одной голевой передачей. Всего за карьеру в «Сент-Луисе» он принял участие в 270 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 47 результативных передач.
В 2019 году Барбашёв вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли.
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