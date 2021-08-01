Леброн Джеймс и Дрейк станут продюсерами фильма о темнокожих хоккеистах и расизме

Леброн Джеймс и рэпер Дрейк стали исполнительными продюсерами полнометражного документального фильма «Черный лёд», в котором рассказывается об истории, влиянии и пути темнокожих хоккеистов и исследуется тема системного расизма.
«Фильм исследует путь чернокожих хоккеистов от создания цветной хоккейной лиги до современной НХЛ, освещая их часто упускаемый из виду вклад в игру.
Проект предоставляет прекрасную возможность изучить обширную часть истории спорта. Несмотря на трудности и борьбу, эта история о жизнестойкости и о том, как общество видит себя сегодня, предлагает путь к более справедливому будущему.
«Черный лёд» вдохновит людей, которые страстно преследуют мечту заняться спортом, в котором по-прежнему существует расовое неравенство, и их коллективное стремление изменить культуру спорта», – сообщается в пресс-релизе на сайте Bell Media.
Также, в качестве исполнительных продюсеров фильма выступают Адель Нур и бизнесмен Мэверик Картер.
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