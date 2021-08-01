«Во, вот так вот. Советую». Телегин — о процедуре вакцинации «Авангарда»
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Игроки омского «Авангарда» после товарищеского матча с подмосковным «Витязем» (4:1) прошли процедуру вакцинации от коронавируса.
Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, показатель привившихся в команде составляет 99%.
«Во, вот так вот. Советую», — прокомментировал процедуру форвард «Авангарда» Иван Телегин.
Следующий товарищеский матч клуб из Омска проведёт 3 августа на турнире в Сочи. Соперник — челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.
Омский клуб является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина — 2020/2021 «Авангард» оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.
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