«Во, вот так вот. Советую». Телегин — о процедуре вакцинации «Авангарда»

Игроки омского «Авангарда» после товарищеского матча с подмосковным «Витязем» (4:1) прошли процедуру вакцинации от коронавируса.



Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, показатель привившихся в команде составляет 99%.



«Во, вот так вот. Советую», — прокомментировал процедуру форвард «Авангарда» Иван Телегин.

Следующий товарищеский матч клуб из Омска проведёт 3 августа на турнире в Сочи. Соперник — челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск.



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.



Омский клуб является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина — 2020/2021 «Авангард» оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.