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Флёри сообщил «Чикаго» о своём согласии выступать за клуб после обмена из «Вегаса»

Флёри сообщил «Чикаго» о своём согласии выступать за клуб после обмена из «Вегаса»
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Хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в «твиттере» о том, что голкипер Марк-Андре Флёри, обменянный из «Вегас Голден Найтс» в «Чикаго Блэкхоукс», согласился выступать за команду.

Сообщается, что игрок проинформировал о своём решении клуб. «Чикаго» также намекнули на это в «твиттере», выложив пост с цветком (прозвище Флёри. — прим. «Чемпионата»).

«Вегас» обменял 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее сообщалось, что Флёри не хочет играть в «Чикаго».

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

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