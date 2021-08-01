Флёри сообщил «Чикаго» о своём согласии выступать за клуб после обмена из «Вегаса»

Хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил в «твиттере» о том, что голкипер Марк-Андре Флёри, обменянный из «Вегас Голден Найтс» в «Чикаго Блэкхоукс», согласился выступать за команду.



Сообщается, что игрок проинформировал о своём решении клуб. «Чикаго» также намекнули на это в «твиттере», выложив пост с цветком (прозвище Флёри. — прим. «Чемпионата»).



«Вегас» обменял 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее сообщалось, что Флёри не хочет играть в «Чикаго».



Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.



В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.