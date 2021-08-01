Генменеджер «Вегаса» рассказал подробности о травме форварда клуба Така

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал травму форварда клуба Алекса Така.
«С таким сроком восстановления очень многое может измениться. Он будет восстанавливаться в Вегасе под присмотром наших врачей. Мы ожидаем, что его выздоровление пройдёт успешно, хотя его не будет с нами в начале сезона. У него повреждено плечо — частая проблема в хоккее. Думаю, что он восстановится полностью, пусть на это и уйдёт определённое время.
Травма не связана с определённым эпизодом. Плечо беспокоило его весь год. Когда сезон закончился, никто не думал, что повреждение серьёзное и потребуется операция. Алекс уехал на неделю и думал, что всё пройдёт само, однако, по возвращению в Вегас, плечо его всё также беспокоило.
Когда мы провели обследование, то стало ясно, что у него травма, требующая операции. Никто не думал, что так выйдет. Это повреждение никак не мешало ему играть в плей-офф», — цитирует Маккриммона официальный сайт лиги.
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