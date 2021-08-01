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Экс-форвард «Каролины» Фёгеле, перешедший в «Эдмонтон», написал прощальное письмо клубу

Экс-форвард «Каролины» Фёгеле, перешедший в «Эдмонтон», написал прощальное письмо клубу
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Нападающий «Эдмонтона» Уоррен Фёгеле попрощался с бывшим клубом — «Каролиной Харрикейнз».

«Это были несколько диких дней! Я хотел бы поблагодарить всю организацию „Каролина Харрикейнз“ за 7 проведённых лет. У меня много приятных воспоминаний: от драфта, до гола в моей первой игре, выход в финал Востока и множество других удивительных моментов. Я буду скучать по месту, которое я называл своим домом.

Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, с которыми я сражался. Я всегда буду благодарен за дружбу и воспоминания, которые у меня появились. Огромное спасибо Роду, тренерскому составу, персоналу. Вы делаете невероятную работу, которая находится в тени.

Наконец, я хотел бы поблагодарить болельщиков! Ваша страсть и поддержка сыграли важную роль в моём личном и командном успехе. Спасибо! Я рад вступить в новую главу моей карьеры. Для меня огромная честь присоединиться к такой исторической франшизе, как „Эдмонтон“. Не могу дождаться, когда смогу назвать этот клуб своим домом!,» — написал Фёгеле в «твиттере».

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