Тренер вратарей «Сочи»: Хелльберг — лидер по натуре. Уверен, он принесёт команде пользу

Тренер вратарей «Сочи» Александр Залевский рассказал о работе голкиперов на первом сборе клуба.
«Сначала, как и у полевых игроков, мы сделали акцент на специальную физическую подготовку в зале. Здорово, что ребята приехали на сбор уже в хорошем состоянии. Не было таких, кто в отпуске только отдыхал. И мы качественно поработали на базе «Юность», начав не с нуля, а с хорошей точки. Отдельно хочу сказать про Максима Третьяка, который провёл серьёзную работу в межсезонье. Он значительно улучшил свои физические кондиции, что уже сейчас позволяет ему играть намного быстрее, чем в прошлом сезоне.
Около двух недель назад мы вышли на лёд, начинаем «подниматься вверх». Добавляем в тренировки более сложные упражнения и делаем акцент на ключевые моменты игры вратаря. Я говорю про визуальный контроль шайбы, про визуальное сопровождение шайбы, сопровождение игрока и так далее.
Магнус Хелльберг привнёс на наши тренировки много положительной энергии. Он две с половиной недели не выходил на лёд, поэтому, конечно, ему было непросто, хотя я отмечу, что он очень хорошо готов физически. Магнус старается, в каждом моменте выкладывается на сто процентов. Видно, что это настоящий профессионал, который готов работать от и до. И на тренировках, и во время матчей. Уверен, что он принесёт команде огромную пользу.
Он по своей натуре – лидер. Это очень важно. Вратарь, если он наделён хорошими лидерскими качествами, может вести за собой команду в сложные моменты матча. Как и любой другой игрок. Плюс у него большой победный опыт, он играл в НХЛ и вообще много времени провёл в сильных командах, претендовавших на самые высокие места. Магнус хорошо оснащён тактически, технически. И ещё он очень приятный в общении человек.
Как будет распределяться игровое время вратарей на турнире в Сочи? Да, у нас уже есть понимание, как будут играть вратари. Но конкретно мы решим этот вопрос непосредственно перед началом турнира», — приводит слова Залевского официальный сайт «Сочи».
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