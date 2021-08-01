Премьер Канады Трюдо исполнил условия пари с Байденом на финал Кубка Стэнли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, проигравший президенту США Джо Байдену пари, которое они заключали перед финальной серией Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» (4-1), исполнил его условия.



«Да, мне потребовалось некоторое время на то, чтобы оправиться от разбившего мне сердца финала Кубка Стэнли, но пари есть пари. Монреальские сэндвичи с копчёным мясом уже отправились в путь – наслаждайтесь! И поздравляю чемпионов НХЛ, «Тампу», – написал Трюдо в «твиттере».



Напомним, «Тампа» завоевала третий Кубок Стэнли в истории, а также второй подряд. «Монреаль» вышел в финал плей-офф впервые с 1993 года.



Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 12 октября. «Тампа» сыграет с «Питтсбургом», а «Вегас» — с «Сиэтлом».

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