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Флёри прибыл в Чикаго и обратился к болельщикам клуба

Флёри прибыл в Чикаго и обратился к болельщикам клуба
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри обратился к болельщикам клуба.

«Привет, Чикаго, это Марк. Хочу сказать, что я прибыл и готов к работе!», — цитирует Флёри официальный твиттер-аккаунт клуба.

Ранее стало известно о том, что обмененный из «Вегаса» в «Чикаго» голкипер согласился выступать за команду.

«Голден Найтс» обменяли 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее сообщалось, что Флёри не хочет играть в «Чикаго».

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

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