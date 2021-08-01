Флёри прибыл в Чикаго и обратился к болельщикам клуба

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри обратился к болельщикам клуба.



«Привет, Чикаго, это Марк. Хочу сказать, что я прибыл и готов к работе!», — цитирует Флёри официальный твиттер-аккаунт клуба.



Ранее стало известно о том, что обмененный из «Вегаса» в «Чикаго» голкипер согласился выступать за команду.



«Голден Найтс» обменяли 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее сообщалось, что Флёри не хочет играть в «Чикаго».



Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.



В прошлом сезоне вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.